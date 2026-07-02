Капитан сборной США Кристиан Пулишич высказался по поводу уверенной победы своей команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала ЧМ и рассказал, что предстоящая игра с Бельгией будет для игроков сродни финалу.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

«В матчах на вылет простых игр не бывает, и мы на это не рассчитывали. После удаления сборной США пришлось перестроиться и терпеть, но парни отдали все силы. Малик Тилльман забил невероятный штрафной, который снял напряжение. Теперь наши мысли только о понедельничном матче в Сиэтле против Бельгии — это будет финал для нас», — приводит слова Пулишича Fox Sports.

В 1/8 финала американцы сразятся с Бельгией, которая прошла с огромным трудом Сенегал (3:2, д. в.). Игра состоится 7 июля в 3:00 (мск).