Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий относительно потенциального трансфера нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в стан каталонского клуба.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Сразу скажу, что мы по-прежнему испытываем огромное уважение к "Атлетико". Этот футболист находился в сфере интересов "Барсы" еще до перехода в "Сити" и даже раньше. В тот момент мы просто не могли позволить себе эту сделку. Сейчас мы сделали предложение в формате "клуб клубу". Мы будем удерживать это предложение столько времени, сколько посчитаем нужным. Мы не собираемся зависеть от того, что они нам скажут. Если они захотят провести сделку, мы будем рады. Это предложение не ограничено во времени, но оно не является бессрочным», — приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, ранее в спортивных средствах массовой информации появились сведения о том, что «сине-гранатовые» выражают готовность выложить за аргентинского форварда финансовую компенсацию в размере 120 миллионов евро.