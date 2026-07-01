Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта со своим капитаном Коке, подписав новое трудовое соглашение до июня 2027 года.

34-летний испанский полузащитник является воспитанником мадридского клуба и защищает его цвета на протяжении всей карьеры: с момента своего дебюта за основной состав «матрасников» в сентябре 2009 года он успел провести 740 матчей во всех официальных турнирах.

В завершившемся клубном сезоне Ла Лиги капитан мадридцев принял участие в 34 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.