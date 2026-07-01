В 1/16 финала ЧМ‑2026 сборная Франции разгромила Швецию со счётом 3:0. Для наставника «трёхцветных» Дидье Дешама эта победа стала 17‑й в финальной части турнира, сообщает пресс‑служба ФИФА.

Дидье Дешам globallookpress.com

По этому показателю 57‑летний специалист стал лучшим в истории турнира. Ранее этим достижением владел знаменитый немецкий тренер Хельмут Шён, который одержал 16 побед в период с 1956 по 1978 год.

При этом Дешам мог стать рекордсменом и раньше, но заключительную игру с Норвегией (4:1) в группе пропускал из‑за смерти матери.

С Францией он работает с лета 2012 года, стал со сборной чемпионом мира в 2018 году и довёл её до финала четырьмя годами позже. В 1/8 финала «трёхцветные» теперь сыграют с Парагваем 5 июля.