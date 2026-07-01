Финансовый регулятор французского футбола (DNCG) полностью отстранил шестикратного чемпиона страны «Бордо» от участия во всех национальных турнирах на сезон-2026/27.

Клуб, который последние два года выступал в четвертом дивизионе из-за прошлых долговых проблем, не сумел до дедлайна 30 июня подтвердить бюджет и привлечь обязательные 9 миллионов евро инвестиций. Ни действующий владелец Жерар Лопес, ни потенциальные инвесторы вовремя не предоставили необходимые финансовые гарантии, из-за чего жирондинцы были принудительно сосланы в шестую по силе лигу — Первый региональный дивизион.

Руководство «Бордо» уже объявило о планах оспорить это суровое решение и пообещало собрать нужные средства к заседанию апелляционного комитета, которое намечено примерно через две недели.