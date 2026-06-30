Бывший нападающий «Милана» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович прокомментировал вылет сборной Нидерландов с чемпионата мира 2026 года, возложив ответственность за неудачу на главного тренера команды Рональда Кумана.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Шведский экс-футболист заявил, что нидерландская сборная в матче против Марокко выглядела неузнаваемо и потеряла свой привычный стиль игры.

«Я не узнал эту команду. Вопрос даже не только в результате, а в том, что она потеряла собственную идентичность. Куман пришёл со своей идеей, но она не соответствовала характеру этой сборной. Было заметно, что футболисты чувствовали себя некомфортно. Они почти не контролировали мяч и практически не создавали опасных моментов. Вся ответственность за это должна лежать на тренере», — сказал Ибрагимович Fox Sports.

Напомним, сборная Нидерландов завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже в 1/16 финала. Команда Рональда Кумана сыграла с Марокко вничью 1:1 в основное и дополнительное время, после чего уступила сопернику в серии пенальти.