Самарские «Крылья Советов» объявили о заключении нового соглашения с одним из своих ведущих футболистов — Амаром Рахмановичем.. Оно будет действовать по схеме «1+1».

Амар Рахманович pfcks.ru

«Амар Рахманович — квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для "Крыльев". Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили. Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и ещё не раз порадует наших болельщиков результативными действиями», — цитирует гендиректора клуба Тархана Джабраилова сайт самарцев.

В составе «Крыльев Советов» Рахманович играет с 2022 года. Всего за годы выступления в Самаре он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 91 игре.