Легендарный экс-нападающий сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо официально возобновил игровую карьеру в возрасте 46 лет, подписав контракт с итальянским клубом «Равенна».

Презентация звездного новичка состоялась на специальном праздничном мероприятии в американском Майами. По данным инсайдеров и издания TuttoMercatoWeb, знаменитый футболист войдет в структуру команды Серии C как действующий игрок и как акционер, получив часть ценных бумаг клуба.

Также сообщается, что в рамках этого громкого коммерческого и спортивного партнерства игровая форма «Равенны» получит обновленный дизайн и будет выпускаться со знаменитым личным логотипом бразильца — R10. Напомним, что свой последний официальный матч на профессиональном уровне «Волшебник» провел еще в 2015 году за «Флуминенсе».