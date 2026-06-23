Римский «Лацио» объявил о назначении на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Рино Гаттузо globallookpress.com

Последним местом работы 48‑летнего специалиста была сборная Италии, которую он не смог вывести на ЧМ‑2026, уступив в стыковых матчах Боснии и Герцеговине 1:1 (1:4 пен.).

Также Гаттузо известен по работе в хорватском «Хайдуке», «Марселе», «Валенсии», «Наполи» и «Милане», с которым выиграл Кубок Италии в сезоне‑2019/2020.

В этом сезоне «Лацио» стал девятым в Серии А и проиграл в финале Кубка Италии «Интеру». Командой ранее руководил Маурицио Сарри, возглавивший «Аталанту».