Вингер сборной Англии Букайо Сака может вернуться к полноценному участию в матчах уже в ближайшее время. Накануне встречи второго тура чемпионата мира 2026 года против Ганы футболист провёл тренировку в общей группе команды, сообщает BBC.

Букайо Сака globallookpress.com

Ранее 24-летний игрок «Арсенала» был вынужден заниматься отдельно от партнёров из-за проблем с ахилловым сухожилием. Теперь состояние Сака улучшилось, что позволило ему вернуться к работе вместе с остальными футболистами сборной.

В первом матче турнира англичане одержали уверенную победу над Хорватией со счётом 4:2. Сака начал встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 72-й минуте и в концовке встречи помог команде, отдав результативную передачу на Маркуса Рашфорда.

Поединок между сборными Англии и Ганы состоится 23 июня.