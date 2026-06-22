Греческий «Панатинаикос» согласовал трансфер голкипера «Барселоны» Иньяки Пеньи, сообщает журналист Маттео Моретто.

Иньяки Пенья globallookpress.com

Сумма сделки за 27-летнего Пенью составит 3 млн евро, а контракт будет заключен по схеме «3+1».

Этот сезон Пенья, который является воспитанником «Барселоны» отыграл за «Эльче» на правах аренды. Всего он провел 16 матчей в Примере и пропустил в них 28 голов, 4 раза отстояв на ноль.

Также он выступал за «Галатасарай». В основном составе «Барселоны» на его счету 24 матча и 33 пропущенных мяча.