Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2026.

Сборная Германии globallookpress.com

По словам опытного футбольного функционера, немецкая команда показала характер и высокую самоотдачу в матче против Кот-д’Ивуара. При этом Хёнесс подчеркнул, что путь к главному трофею турнира будет крайне сложным.

«Германия продемонстрировала очень боевой футбол в игре с Кот-д’Ивуаром. Если команда и дальше будет действовать настолько сплоченно, то возможно всё. Но на пути к титулу по-прежнему остается очень много препятствий», — заявил Хёнесс Bayern&Germany.

После двух туров группового этапа сборная Германии уже обеспечила себе выход в плей-офф. Команда под руководством Юлиана Нагельсманна начала турнир с разгромной победы над Кюрасао со счетом 7:1, а затем одолела Кот-д’Ивуар — 2:1.