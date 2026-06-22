Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби проведет переговоры с руководством клуба, сообщает журналист Джеймс Дэвис.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

По информации источника, итальянский специалист намерен связаться с представителями лондонской команды в понедельник, 22 июня. В ходе разговора планируется обсудить ключевые вопросы, включая требования тренера, дальнейший план развития клуба и работу на трансферном рынке.

Беседа между Де Дзерби и руководством «шпор» ожидается во второй половине дня. Одной из главных тем станет усиление состава перед новым сезоном и формирование команды под задачи итальянского специалиста.

Де Дзерби возглавил «Тоттенхэм» весной прошлого года. Под его руководством команда смогла сохранить место в АПЛ однако сезон завершила лишь на 17-й позиции в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составил всего два очка.