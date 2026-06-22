Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что хотел бы завершить игровую карьеру в составе испанского гранда.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Бельгийский вратарь выступает за «сливочных» с 2018 года и остаётся одним из ключевых футболистов команды.

«Я был бы рад провести в Мадриде ещё несколько лет. Очень хочу завершить карьеру именно в этом клубе», — приводит слова футболиста журналист Альберто Перейро в социальных сетях.

Напомним, что минувший сезон оказался крайне неудачным для «Реала». Команда не смогла завоевать ни одного трофея, после чего руководство решилось на перемены на тренерском мостике. Летом команду вновь возглавил Жозе Моуринью.