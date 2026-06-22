Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Швеции Лукас Бергвалль летом может сменить клуб.

Лукас Бергвалль globallookpress.com

Как сообщает известный сайт TEAMtalk, на 20‑летнего футболиста положил глаз «Милан». Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Челси» и «Астон Виллы».

Бергвалль не имеет прочного места в основе «Тоттенхэма», являясь игроком ротации, поэтому рассматривает возможность перехода.

В этом сезоне швед сыграл 33 матча за «шпор», забил один мяч и сделал 5 голевых передач. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 35 млн евро. В составе национальной сборной Бергвалль сейчас играет на ЧМ‑2026.