Сборная Эквадора сыграла вничью с командой Кюрасао (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Эквадорцы создали несколько прекрасных моментов, но из-за проблем с завершением не сумели открыть счет. В свою очередь, команда Дика Адвоката смела бежала в контратаки, но до ударов дело практически не доходило.
Результат матча
ЭквадорКито0:0КюрасаоВиллемстад
Эквадор: Эрнан Галиндес, Алан Франко (Анхело Пресиадо 83'), Вильян Пачо, Пьеро Инкапье, Первис Эступинан (Нильсон Ангуло 70'), Хорди Альсивар (Kевин Родригес 45'), Мойсес Кайседо, Гонсало Плата, Джон Йебоа (Хорди Кайседо 89'), Педро Вите, Эннер Валенсия
Кюрасао: Элой Ром, Деверон Фонвилле (Рошон ван Эйма 76'), Шерел Флоранус, Армандо Обиспо, Жюрьен Гаари, Джошуа Бренет, Жуниньо Бакуна (Кенджи Горре 75'), Леандро Бакуна, Ливано Комененсия (Годфрид Румерату 84'), Юрген Локадия (Жерван Кастанир 83'), Тахит Чон (Джарл Маргарита 76')
Жёлтые карточки: Хорди Альсивар 38' — Леандро Бакуна 39', Жуниньо Бакуна 53', Ливано Комененсия 56', Жюрьен Гаари 75', Жерван Кастанир 90+1'
После этого матча команды Эквадора и Кюрасао набрали первые очки на ЧМ-2026 и занимают 3 и 4 место соответственно в группе Е, которую возглавляет Германия (6 очков). На второй строчке команда Кот-д'Ивуара (3 очка).
В 3-м туре сборная Эквадора сыграет с Германией, а ивуарийцы встретятся с Кюрасао. Оба матча пройдут 25 июня.