Сборная Эквадора сыграла вничью с командой Кюрасао (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Эквадор — Кюрасао globallookpress.com

Эквадорцы создали несколько прекрасных моментов, но из-за проблем с завершением не сумели открыть счет. В свою очередь, команда Дика Адвоката смела бежала в контратаки, но до ударов дело практически не доходило.

Результат матча Эквадор Кито 0:0 Кюрасао Виллемстад Эквадор: Эрнан Галиндес, Алан Франко ( Анхело Пресиадо 83' ), Вильян Пачо, Пьеро Инкапье, Первис Эступинан ( Нильсон Ангуло 70' ), Хорди Альсивар ( Kевин Родригес 45' ), Мойсес Кайседо, Гонсало Плата, Джон Йебоа ( Хорди Кайседо 89' ), Педро Вите, Эннер Валенсия Кюрасао: Элой Ром, Деверон Фонвилле ( Рошон ван Эйма 76' ), Шерел Флоранус, Армандо Обиспо, Жюрьен Гаари, Джошуа Бренет, Жуниньо Бакуна ( Кенджи Горре 75' ), Леандро Бакуна, Ливано Комененсия ( Годфрид Румерату 84' ), Юрген Локадия ( Жерван Кастанир 83' ), Тахит Чон ( Джарл Маргарита 76' ) Жёлтые карточки: Хорди Альсивар 38' — Леандро Бакуна 39', Жуниньо Бакуна 53', Ливано Комененсия 56', Жюрьен Гаари 75', Жерван Кастанир 90+1'

Статистика матча 15 Удары в створ 3 10 Удары мимо 4 75 Владение мячом 25 9 Угловые удары 0 1 Офсайды 2 7 Фолы 10

После этого матча команды Эквадора и Кюрасао набрали первые очки на ЧМ-2026 и занимают 3 и 4 место соответственно в группе Е, которую возглавляет Германия (6 очков). На второй строчке команда Кот-д'Ивуара (3 очка).

В 3-м туре сборная Эквадора сыграет с Германией, а ивуарийцы встретятся с Кюрасао. Оба матча пройдут 25 июня.