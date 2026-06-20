Наставник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик заинтересован в сохранении Маркуса Рашфорда и рассчитывает, что английский форвард продолжит карьеру на «Олд Траффорд».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации журналиста Кристиана Фалька, будущее игрока по-прежнему остаётся неопределённым, однако вероятность его возвращения в состав «красных дьяволов» значительно возросла. Каррик положительно оценивает возможности нападающего и хочет использовать его качества в следующем сезоне.

Ранее «Барселона» решила не активировать опцию выкупа Рашфорда после окончания арендного соглашения. Таким образом, футболист должен вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что при Рубене Амориме английский форвард потерял место в основном составе и был вынужден искать новый клуб. Позже португальский специалист возглавил «Милан».