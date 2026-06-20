Полузащитник Константин Марадишвили покинул «Акрон». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Константин Марадишвили globallookpress.com

«Константин Марадишвили не продолжит карьеру в "Акроне". Полузащитник покидает нашу команду по окончании срока действия трудового соглашения. В завершившемся сезоне Константин выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах.

Благодарим игрока за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении тольяттинцев.

В прошлом сезоне РПЛ 26-летний Марадишвили провел 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Ранее он выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Пари НН».