Мадридский «Реал» определил вингера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе в качестве ключевой цели для построения нового поколения «Галактикос», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Майкл Олисе globallookpress.com

По его информации, в трансфере 24-летнего французского полузащитника лично заинтересован президент «королевского клуба» Флорентино Перес. Тем не менее, осуществить этот переход мадридцам будет крайне непросто: руководство «Баварии» заняло жесткую позицию и категорически отказывается расставаться с игроком, планируя в ближайшее время предложить ему новое улучшенное соглашение.

Ситуацию усложняет и то, что сам Олисе на данный момент полностью абстрагировался от клубных дел и сосредоточен исключительно на матчах за сборную Франции.