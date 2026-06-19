Мадридский «Реал» входит в число главных претендентов на 18-летнего полузащитника французского «Лилля» и национальной сборной Марокко Аюба Буадди.

Аюб Буадди globallookpress.com

Интерес европейских грандов к юному хавбеку значительно возрос после его яркого выступления в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира — 2026 против сборной Бразилии (1:1). Об этом информирует Sky Sport Germany. По данным источника, французская сторона согласна отпустить своего игрока, если потенциальный покупатель предложит сумму от 70 миллионов евро.

В завершившемся клубном сезоне Буадди выходил на поле в 42 официальных поединках во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу. Действующий контракт полузащитника с «Лиллем» рассчитан до лета 2029 года.