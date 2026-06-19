Мадридский «Реал» и итальянский «Комо» зашли в тупик на переговорах относительно будущего полузащитника Нико Паса. Клуб из Серии А стремится удержать в своем составе хавбека, приобретенного у испанского гранда летом 2024 года. Об этом информирует Sky Sport Italia.

Нико Пас globallookpress.com

По данным источника, руководство «Комо» категорически против того, чтобы «сливочные» задействовали имеющийся у них пункт о выкупе трансфера игрока обратно за фиксированные 10 миллионов евро. Испанская же сторона занимает жесткую позицию: если итальянцы хотят аннулировать эту опцию и оставить Паса у себя, им придется оформить полноценную сделку на новых условиях.

В завершившемся сезоне полузащитник отыграл 40 матчей во всех турнирах, продемонстрировав высокую результативность — 13 забитых мячей и восемь голевых пасов. Срочные контрактные обязательства игрока с текущим клубом действуют до лета 2028 года.