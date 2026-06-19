Защитник сборной Бразилии Габриэль поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Гаити на ЧМ-2026.

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Футболист признал, что старт турнира для бразильцев получился не таким успешным, как хотелось бы. По его словам, ничья с Марокко стала важным опытом для команды, но теперь все внимание сосредоточено на следующем сопернике.

«Матч с Марокко уже в прошлом. Мы сделали выводы и воспринимаем эту игру как урок. Теперь в поединке с Гаити хотим показать свою силу и добиться нужного результата.

Мы не хотим пропускать голы, потому что если сохраним свои ворота в неприкосновенности, то будем ближе к победе. Для этого необходимо работать всей командой. Постараемся выйти на поле с правильным настроем и позитивным настроем», — цитирует игрока пресс-служба сборной Бразилии.