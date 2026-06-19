Массимилиано Аллегри определился с новым местом работы после ухода из «Милана». Итальянский специалист достиг договоренности с «Наполи» и в ближайшее время должен возглавить команду.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны согласовали условия трехлетнего контракта. Таким образом, Аллегри вернется к работе в Серии А, где ранее добивался успехов с «Ювентусом» и «Миланом».

Последним клубом 57-летнего тренера был именно «Милан». В завершившемся сезоне команда под его руководством не смогла выполнить задачу по выходу в Лигу чемпионов, заняв пятое место в чемпионате Италии.

Ранее «Наполи» успешно сотрудничал с Антонио Конте, однако специалист покинул клуб после окончания сезона из-за разногласий с руководством.