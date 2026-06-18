Испанский «Вильярреал» принял решение не продлевать сотрудничество с полузащитником сборной Ганы Томасом Парти.
По сведениям авторитетного издания The Athletic, руководство клуба отказалось от активации опции пролонгации действующего соглашения с хавбеком, вследствие чего уже 1 июля футболист получит статус свободного агента.
Напомним, что Парти пополнил ряды «желтой субмарины» летом 2025 года, однако за весь минувший сезон Ла Лиги принял участие лишь в 25 матчах команды, в которых не сумел отличиться какими-либо результативными действиями на поле.