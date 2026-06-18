Напомним, что Парти пополнил ряды «желтой субмарины» летом 2025 года, однако за весь минувший сезон Ла Лиги принял участие лишь в 25 матчах команды, в которых не сумел отличиться какими-либо результативными действиями на поле.

По сведениям авторитетного издания The Athletic, руководство клуба отказалось от активации опции пролонгации действующего соглашения с хавбеком, вследствие чего уже 1 июля футболист получит статус свободного агента.

Испанский «Вильярреал» принял решение не продлевать сотрудничество с полузащитником сборной Ганы Томасом Парти .

Футбол• Сегодня 15:33 Прощай, «Этихад»? «Манчестер Сити» готовится к жизни без Родри

Футбол• Сегодня 00:51 Бернарду Силва — 15-й: хит-парад португальских подписаний Моуринью

Футбол• Вчера 19:01 «Бабушка» из сборной Кабо-Верде. Познакомьтесь с Возиньей

Футбол• Вчера 13:55 Тунис уволил тренера во время ЧМ-2026: уникальный случай или привычная практика?

Футбол• Вчера 10:02 Когда имя затмевает игру: почему Португалия не готова отказаться от Роналду на этом ЧМ

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 11:21 Блеклая тень: почему Роналду больше не место в основе сборной Португалии

Футбол• Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 18-19 июня: превью матчей

Футбол• Сегодня 03:38 Кристиан Пулишич: беспокойство за самую важную ногу Америки

Футбол• Вчера 05:52 Паузы на водопой ЧМ-2026: кому они нужны и в чём смысл на самом деле

Футбол• Вчера 01:26 Проект «Мбаппе»: как стать лучшим бомбардиром в истории Франции

Выбор читателей

Футбол• 15/06/2026 13:34 Шесть причин не верить в Англию: приговор фавориту ЧМ-2026

Футбол• Вчера 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 17-18 июня: превью матчей

Футбол• 12/06/2026 11:04 Роналду выбьет Месси, эквадорец заберет «Золотую бутсу», а Парагвай — кубок: самые безумные прогнозы на ЧМ-2026

Футбол• 03/06/2026 11:45 Золотой резерв: Ямаль и еще 20 главных молодых звезд ЧМ-2026

Футбол• 16/06/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 16-17 июня: превью матчей

Самое интересное

Игры• 25/04/2026 17:49 FC 26: топ-10 нападающих для режима карьеры

Бои• 24/04/2026 13:50 7 уровней бойцов UFC: от легендарных Силвы и Джонса до сбитого летчика Серроне

Бои• 23/04/2026 11:53 Скорость Усика, молодость Итаумы, простой Фьюри: сила и слабость звездных тяжеловесов

Футбол• 23/04/2026 10:32 Обречённый с первого дня: почему Росеньор так и не стал авторитетом в «Челси»