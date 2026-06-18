Мадридский «Реал» официально подтвердил подписание французского защитника Ибраима Конате, который перешел в испанский гранд в статусе свободного агента после завершения выступлений за английский «Ливерпуль».

Ибраима Конате globallookpress.com

Соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано на долгосрочную перспективу и будет действовать до конца июня 2030 года. Стоит отметить, что приглашение Конате являлось частью предвыборных обещаний Флорентино Переса, успешно переизбранного на пост президента мадридского клуба в воскресенье, 7 июня.

В данный момент новоиспеченный игрок «Реала» защищает цвета национальной сборной Франции на полях чемпионата мира — 2026.