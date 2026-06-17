Медицинский штаб сборной Испании предупредил главного тренера Луиса де ла Фуэнте о возможных рисках, связанных с физическим состоянием Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Как сообщает Cadena SER, врачи команды считают, что у 18-летнего нападающего сохраняется высокая вероятность рецидива недавней травмы. Специалисты рекомендовали тренерскому штабу ограничить игровое время футболиста, чтобы избежать нового повреждения, которое может привести к досрочному завершению чемпионата мира 2026 года.

В стартовой игре ЧМ-2026 против Кабо-Верде молодой форвард появился на поле во втором тайме, однако не смог помочь испанской сборной добиться победы. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. На групповом этапе Испания также проведёт матчи против Саудовской Аравии и Уругвая.