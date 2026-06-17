Наставник сборной Англии Томас Тухель рассказал, что пока не собирается исполнять национальный гимн перед матчами ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

Немецкий специалист отметил, что сделает это только в случае выхода команды в финал турнира. По словам Тухеля, сейчас он не хочет привлекать лишнее внимание к этому вопросу.

«Пока нет, думаю, мы ещё не дошли до этого. Может быть, в самом конце. Я всё ещё немного стесняюсь. Не хочу никого обидеть и не хочу, чтобы сейчас на этом акцентировали внимание», — цитирует Тухеля The Telegraph.

Тухель возглавил сборную Англии в 2025 году. На мундиале-2026 англичане выступают вместе с Хорватией, Ганой и Панамой.