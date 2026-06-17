Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру Лионеля Месси на ЧМ-2026. Аргентинцы в первом туре победили Алжир 3:0, а форвард отметился хет-триком.

Лионель Скалони globallookpress.com

«У меня просто нет слов, чтобы описать Месси. Уже 20 лет он приучает нас видеть такие вещи, и он вдохновляет каждого, кто смотрит на его игру. Мы будем двигаться от матча к матчу. Команда довольна; мы дали игровое время многим футболистам.

Надеюсь, мы сможем выиграть следующий матч, чтобы в третьей игре группового этапа могли сыграть все», — приводит слова Скалони официальный сайт ФИФА.

22 июня Аргентина сыграет на мундиале с Австрией.