«Реал» обратился в дисциплинарные органы УЕФА с письмом по делу Негрейры, как сообщила пресс-служба мадридского клуба.
В письме «Реал» представил УЕФА доказательства, которые, по мнению клуба, подтверждают ранее известные факты о долгосрочных выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре через различные корпоративные структуры.
Мадридский клуб призвал УЕФА незамедлительно возобновить дисциплинарное расследование, которое ранее было инициировано организацией. «Реал» считает недопустимым затягивание данного вопроса, поскольку, по мнению клуба, это подрывает доверие к футболу, его институтам и руководству.