Мадридский клуб призвал УЕФА незамедлительно возобновить дисциплинарное расследование, которое ранее было инициировано организацией. «Реал» считает недопустимым затягивание данного вопроса, поскольку, по мнению клуба, это подрывает доверие к футболу, его институтам и руководству.

В письме «Реал» представил УЕФА доказательства, которые, по мнению клуба, подтверждают ранее известные факты о долгосрочных выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре через различные корпоративные структуры.

«Реал» обратился в дисциплинарные органы УЕФА с письмом по делу Негрейры, как сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Футбол•Сегодня 13:55 Тунис уволил тренера во время ЧМ-2026: уникальный случай или привычная практика?

Футбол•Сегодня 10:02 Когда имя затмевает игру: почему Португалия не готова отказаться от Роналду на этом ЧМ

Футбол•Сегодня 02:10 Эффект Моуринью: как «Реал» выиграл борьбу за Кукурелью

Футбол•Вчера 16:30 Клуб великих неудачников: Роналду и лучшие из тех, кто не выиграл ЧМ

Футбол•Вчера 11:29 Спор с историей: сможет ли Аргентина защитить титул без Ди Марии и со стареющим Месси?

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 17-18 июня: превью матчей

Футбол•Сегодня 01:26 Проект «Мбаппе»: как стать лучшим бомбардиром в истории Франции

Футбол•Сегодня 07:26 От трагедии — к истории ЧМ: путь Аймена Хуссейна

Футбол•Сегодня 06:31 Хет-трик Месси в ворота Алжира на ЧМ-2026: фотогалерея

Футбол•Сегодня 05:52 Паузы на водопой ЧМ-2026: кому они нужны и в чём смысл на самом деле

Выбор читателей

Футбол•07/06/2026 15:52 Прощальный мундиаль: Месси, Роналду, Модрич и еще 12 звёзд, для которых ЧМ-2026 станет последним

Бои•10/06/2026 13:07 Первая защита Топурии, поход Перейры за третьим поясом. Анонс карда UFC Freedom 250

Футбол•14/06/2026 06:01 ⏰Будильник ЧМ-2026. 14-15 июня: превью матчей

Футбол•12/06/2026 13:57 Шестьдесят лет боли: Англия наконец готова выиграть чемпионат мира?

Футбол•15/06/2026 20:32 В поле зрения: Садулаев привлек внимание «Спартака» и «Зенита»

Самое интересное

Футбол•22/03/2026 22:03 Ахиллесова пята. Систематические фиаско центрфорвардов стали проклятием «Милана»

Футбол•22/03/2026 12:39 Кошмар наяву: что переживают большие клубы после вылета — и почему «Тоттенхэм» боится Чемпионшипа

Футбол•21/03/2026 14:35 Охотник стал добычей: как Артета изменил баланс сил в противостоянии «Арсенала» и «Ман Сити»

Футбол•21/03/2026 09:53 Бельгийский Райс: чем Натан Де Кат привлек внимание топ-клубов Европы