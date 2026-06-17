Нападающий сборной Иордании Али Олван был признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира 2026 года против Австрии, завершившегося со счетом 1:3.

Али Олван globallookpress.com

26-летний форвард катарского клуба «Аль-Саилия» забил первый гол в истории национальной команды Иордании на чемпионатах мира.

Австрия после первого тура набрала три очка и расположилась на втором месте в группе J, уступая только Аргентине по разнице мячей.

В следующем туре группового этапа Австрия сыграет против Аргентины 22 июня. Сборная Иордании встретится с Алжиром 23 июня.