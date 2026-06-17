Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался про свой хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«Мне нравится играть в футбол, это моя страсть с детства. Когда я в порядке, я выкладываюсь по максимуму. Это были непростые дни, и эмоции были именно из‑за этого.

Я благодарен партнёрам, тренерскому штабу и всей делегации. Я очень счастлив, что прожил всё, что мне довелось. То, что происходит сейчас, — это как бонус. Я получаю от всего огромное удовольствие», — цитирует Лионеля AS.

Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу.