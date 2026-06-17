Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о главной цели команды на ЧМ-2026 и отметил прогресс национальной сборной в последние годы.

Гарри Кейн globallookpress.com

По словам форварда, англичане настроены побороться за главный трофей турнира, несмотря на высокий уровень конкуренции.

«Наша амбиция — выиграть чемпионат мира. Мы сфокусированы на этом. Мы знаем, что это будет трудно, но в последние годы мы были близки к тому, чтобы победить в крупном турнире», — заявил Кейн L'Equipe.

Кейн также отметил, что нынешний этап развития команды связан с изменениями внутри коллектива — у сборной появился новый главный тренер и ряд новых футболистов.

«В этом году у нас будет новый тренер, новые игроки, это волнующе», — добавил форвард

На чемпионате мира 2026 года сборная Англии стартует матчем против Хорватии 17 июня.