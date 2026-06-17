Российский тренер Александр Григорян не верит, что сборная Бразилии поборется за победу на текущем ЧМ-2026. Специалист сомневается из-за уровня состава «селесао».
На старте турнира Бразилия сыграла вничью с командой Марокко — 1:1.
«Если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, то мы будем говорить, что Карло Анчелотти — самый гениальный тренер в истории. С таким составом выиграть мундиаль невозможно», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».
19 июня во втором туре группового этапа Бразилия сыграет с Гаити.