19 июня во втором туре группового этапа Бразилия сыграет с Гаити.

«Если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, то мы будем говорить, что Карло Анчелотти — самый гениальный тренер в истории. С таким составом выиграть мундиаль невозможно», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

На старте турнира Бразилия сыграла вничью с командой Марокко — 1:1.

Российский тренер Александр Григорян не верит, что сборная Бразилии поборется за победу на текущем ЧМ-2026. Специалист сомневается из-за уровня состава «селесао».

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