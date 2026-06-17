Главный тренер «Бреста» Эрик Руа скончался на 59‑м году жизни. Об этом сообщила семья специалиста в соцсетях.

Эрик Руа globallookpress.com

На протяжении 3,5 лет Эрик Руа боролся с раком поджелудочной железы.

«Все это время он продолжал жить с той силой, которая до сих пор впечатляет нас, черпая ее в любви семьи, в футболе, в работе и в той страсти, которая никогда не покидала его. То, чего он добился за последние годы, останется чем‑то исключительным. Пройти через это испытание, одновременно поддерживая клуб, команду и такую сильную историю, говорит многое о том, каким человеком он был.

Он был глубоко доброжелательным, нежным, честным и принципиальным человеком. Он умел воодушевлять, передавать знания, подталкивать других к тому, чтобы превзойти себя и стать лучшей версией самих себя. В нём сочетались требовательность, справедливость и человечность.

Он любил футбол всей душой. Его приключение в "Бресте" стало одним из самых прекрасных моментов в его жизни. Оно давало ему энергию, радость и повод продолжать, даже в самые трудные моменты. С игроками он построил редкую и замечательную связь. Он очень сильно их любил и был горд, глубоко горд тем, что был их тренером.

Хотим поблагодарить болельщиков "Бреста". Ваш прием, ваша поддержка, ваш энтузиазм и ваша любовь глубоко тронули его. Эта сила сопровождала его гораздо больше, чем вы можете себе представить. Он всегда говорил нам, что эту песню, которую вы пели, он унесет с собой. Он останется для нас, его семьи, друзей и всех, кто его любил, источником глубокого вдохновения», — сказано в сообщении семьи Руа в соцсетях.

Напомним, что специалист работал в «Бресте» с 2023-го года. Команда под руководством Эрика Руа впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.