Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «Интера» Алессандро Бастони.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент мадридского клуба Флорентино Перес обсудил возможность перехода Бастони с главой «нерадзурри» Беппе Мароттой на матче легенд клубов, который состоялся на «Сантьяго Бернабеу» в прошлую субботу.

По данным издания, «Интер» оценивает Бастони в сумму не менее 70 миллионов евро — такую же цену миланцы ранее запрашивали у «Барселоны». Окончательное решение по поводу трансфера «Реал» примет после консультации с Жозе Моуринью.