Бывший полузащитник сборной России и многих клубов Игорь Семшов высказался о перспективах Норвегии на чемпионате мира 2026 года, где есть немало ярких футболистов.

Игорь Семшов
Игорь Семшов globallookpress.com

«Я бы назвал Норвегию фаворитом. Это команда, которая великолепно прошла отбор, выиграла все матчи в группе. У них хватает сильных футболистов: Холанн, Эдегор… Для меня это команда, которая должна преподнести сюрприз. У них сыгранный состав. Так что Норвегия на бумаге — фаворит, но мы уже видели, как сильные команды оступались на этом чемпионате», — сказал Семшов «СЭ».

Свой стартовый матч на турнире норвежцы проведут против команды Ирака 17 июня в 1:00 (мск).