Бывший полузащитник сборной России и многих клубов Игорь Семшов высказался о перспективах Норвегии на чемпионате мира 2026 года, где есть немало ярких футболистов.

Игорь Семшов globallookpress.com

«Я бы назвал Норвегию фаворитом. Это команда, которая великолепно прошла отбор, выиграла все матчи в группе. У них хватает сильных футболистов: Холанн, Эдегор… Для меня это команда, которая должна преподнести сюрприз. У них сыгранный состав. Так что Норвегия на бумаге — фаворит, но мы уже видели, как сильные команды оступались на этом чемпионате», — сказал Семшов «СЭ».

Свой стартовый матч на турнире норвежцы проведут против команды Ирака 17 июня в 1:00 (мск).