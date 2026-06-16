Форвард сборной Англии Букайо Сака высказался о своей готовности принять участие в матче чемпионата мира против Хорватии.

Букайо Сака globallookpress.com

«Для игроков это самый большой риск, особенно если ты чувствуешь себя не в лучшей форме. У тебя есть выбор: либо не играть, либо выйти на поле, зная, что люди будут судить тебя так же строго.

Я готов пойти на этот риск. Я бы сказал, что это оправдало себя. И я продолжу это делать. В конце концов, людям не особо важно, как ты себя чувствуешь, они ждут от тебя результата. Но сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в марте, и готов к игре», — приводит слова Сака Daily Mail.

Поединок между англичанами и хорватами состоится в среду, 17 июня.