Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Алжира.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Давай будем реалистами. Ну, какой нахрен Алжир против чемпионов мира?

Месси мячи не отбирает? Да ему и не надо их отбирать, он на прошлом чемпионате мира их тоже не отбирал! Думаю, будет 2:0 или 3:0. По Алжиру проедутся — и спокойно поедут отдыхать. Полный стадион аргентинцев! Вы видели, что творится в Южной Америке? Они заполоняют всё, погонят своих вперёд. Какой нахрен Алжир?», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Матч между сборными Аргентины и Алжира состоится 17-го июня в 04:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.