Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес может вновь оказаться в «Ливерпуле» уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

По информации инсайдера Хуана Пабло Ромеро, 26-летний форвард планирует вернуться в английский клуб после завершения ЧМ-2026. Сообщается, что футболист станет игроком мерсисайдцев на правах свободного агента.

Нуньес уже достиг договорённости с «Аль-Хилялем» о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию сторон. После завершения сотрудничества с саудовским клубом нападающий сможет самостоятельно выбрать новое место продолжения карьеры.

Напомним, что ранее уругваец выступал за «Ливерпуль» с 2022 по 2025 год.

Минувший сезон Нуньес отыграл в «Аль-Хиляле», где принял участие в 24 матчах во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и пять результативных передач.