Центральный защитник Иван Лепский прокомментировал свой переход из московского «Динамо» в «Крылья Советов» на постоянной основе.

Иван Лепский globallookpress.com

21‑летний защитник провёл этот сезон на правах аренды, а после его завершения самарцы приняли решение выкупить трансфер, заключив контракт на три года. Всего за «Крылья» Лепский сыграл 22 матча и забил в них 2 гола.

«Конечно же, очень рад подписанию контракта с "Крыльями". Хотел этого, честно признаюсь. Долго вели переговоры, с зимы. Но очень рад, что все получилось. Надеюсь проявить себя так, как проявлял в первой части прошлого сезона.

Нет, без грусти покинул "Динамо". На самом деле понимал, что, скорее всего, уйду этим летом. Был готов к этому. Понимал, что в "Динамо" слишком много игроков на мою позицию. Естественно, мог приехать на сбор и показать себя. Но в то же время задавался вопросом: зачем мне это, когда мне здесь клуб верит и хочет, чтобы я здесь прогрессировал.

Мне сказали, что если "Крылья" готовы покупать меня, то давайте оформлять трансфер. На самом деле, когда уходил в аренду в "Крылья", уже понимал, что, скорее всего, наступает следующий этап и я вряд ли вернусь в родной клуб», — сказал Лепский «Матч ТВ».