Состоялась жеребьёвка первого раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Всего было сформировано 14 пар.
«Сабах» (Азербайджан) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс);
«Флориана» (Мальта) — «Шемрок Роверс» (Ирландия);
«Флора» (Эстония) — «Иберия 1999» (Грузия);
«Линкольн» (Гибралтар) — «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра); *
«Тре Фиори» (Сан-Марино) — «Ларн» (Северная Ирландия); *
«Арарат-Армения» (Армения) — «Рига» (Латвия);
«Вардар» (Северная Македония) — КуПС (Финляндия);
«Кауно Жальгирис» (Литва) — «Дрита» (Косово);
«МЛ Витебск» (Беларусь) — «Университатя Крайова» (Румыния);
«Петрокуб» (Молдова) — «Эгнатия» (Албания);
«Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) — «Левски» (Болгария);
«Викингур» (Исландия) — «Дьёр» (Венгрия);
«Кайрат» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория);
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Атерт Биссен» (Люксембург).
Первые матчи запланированы на 7-8 июля, а ответные пройдут 14-15 июля.