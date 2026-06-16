Первые матчи запланированы на 7-8 июля, а ответные пройдут 14-15 июля.

Состоялась жеребьёвка первого раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Всего было сформировано 14 пар.

1.95

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