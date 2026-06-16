Экс-вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт резко раскритиковал национальную команду после крупного поражения от США в стартовом матче ЧМ-2026.

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Парагвайцы уступили американской сборной со счётом 1:4, после чего бывший капитан команды выразил недовольство отношением игроков к результату встречи.

Чилаверт отметил, что футболисты, по его мнению, слишком спокойно восприняли неудачу и продолжили публиковать в социальных сетях фотографии с семьями, несмотря на поражение на главном футбольном турнире мира.

«Их разгромили, а затем мы видим, как игроки выкладывают селфи с семьями в социальных сетях, будто они находятся не на чемпионате мира, а на прогулке в Диснейленде. Когда я проигрывал, мне не хотелось даже выходить из комнаты. Именно так я отношусь к футболу», — цитирует Чилаверта TyC Sports.

Следующий матч на чемпионате мира парагвайская сборная проведёт 20 июня против Турции.