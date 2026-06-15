Мюнхенская «Бавария» близка к оформлению очередного летнего трансфера. Немецкий клуб достиг договорённости с ПСВ по переходу полузащитника сборной Марокко Исмаэля Сайбари.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали все основные условия сделки. За 25-летнего хавбека чемпион Германии заплатит около 35 млн евро.
Для окончательного завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование, после чего о переходе будет объявлено официально.
Сайбари считается одним из ключевых игроков ПСВ и провёл впечатляющий сезон в чемпионате Нидерландов. В 27 матчах национального первенства марокканец отметился 15 забитыми мячами и восемью результативными передачами.