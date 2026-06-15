Голкипер сборной Испании Давид Райя поделился ожиданиями от матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Давид Райя globallookpress.com

«Наша команда невероятно счастлива и полна энтузиазма перед началом турнира. Мы выложимся на полную и постараемся выиграть первый матч, что очень важно. Знаем, что являемся чемпионами Европы, но также осознаём, что есть очень много и других сильных сборных. Нужно подходить к каждой игре по отдельности и сосредоточиться, что можем контролировать. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.

Это будет сложный матч. Соперник захочет владеть мячом, но и мы тоже. Любая ошибка может привести к голу. Знаем, игра будет непростой. Надеемся, справимся с этим вызовом», — приводит слова Райи Marca.

Матч Испания — Кабо-Верде состоится в понедельник, 15 июня, и начнется в 19:00 мск.