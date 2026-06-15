Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на слухи о том, что клуб может подписать экс-форварда сборной России Александра Кокорина.
«Это, скорее, были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали.
Кокорин — отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего "Оренбурга" он не вписывается», — цитирует Волженкина «Чемпионат».
В прошлом сезоне нападающий сыграл за кипрский «Арис» 23 встречи во всех турнирах и забил один мяч.