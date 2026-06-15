Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на Евро-2020, который из-за пандемии был проведён летом 2021-го.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Французская сборная тогда считалась одним из главных фаворитов турнира, однако завершила своё выступление уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии послематчевых пенальти.

По словам Мбаппе, команда обладала огромным потенциалом, но не смогла реализовать его из-за проблем внутри коллектива.

«Не думаю, что мы бы выиграли тот Евро, даже если бы прошли Швейцарию, потому что атмосфера в раздевалке была очень плохой. Это был, возможно, самый талантливый состав, в котором я играл, но при этом худший с точки зрения командного духа. Такой неслаженной сборной Франции я больше никогда не видел», — цитирует Мбаппе Madrid Zone.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, уступив Аргентине в серии пенальти.