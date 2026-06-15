Бывший защитник «Фенербахче» Фабио Лусиано высказался о работе Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

Напомним, что национальная команда сыграла вничью со сборной Марокко (1:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

«Разочарование. При этом я не назову работу Карло ужасной, учитывая весь процесс.

Анчелотти работает уже год, мы говорим о его квалификации, послужном списке, и я думаю, что сборная могла бы играть намного лучше и иметь более сплоченный коллектив.

Он победитель на клубном уровне, но пока что в сборной Бразилии мы не видим ничего нового», — сказал Фабио Лусиано ESPN.

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против Гаити 20-го июня.