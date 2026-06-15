Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничью в матче ЧМ-2026 против Японии (2:2).

Рональд Куман globallookpress.com

«Доволен ли итогом? Не совсем, если учитывать, что мы дважды вели в счете. Но если смотреть на количество моментов у обеих команд, то да. Я считаю, что это был матч очень высокого уровня, поэтому с ничьей можно смириться.

Япония? Обычно они прессингуют очень высоко. Сегодня они делали это только тогда, когда уступали в счете. До этого — нет. Думаю, из-за опасений.

Жаль, что второй гол мы пропустили после углового. Но я могу с этим смириться. Результат — самое важное. Япония — очень сильная и качественная команда. Я могу принять этот итог. Нам есть чему поучиться после этого матча. Но я увидел и очень много хорошего», — цитирует Кумана NOS.

Таким образом, в активе Нидерландов и Японии теперь по одному очку. Голландцы в следующем матче 20 июня сыграют со Швецией, а Япония 21 июня сразится с Тунисом.