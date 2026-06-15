Сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над командой Эквадора (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026

Единственный мяч был забит на 90-й минуте. Стремительная атака по правому флангу получилась у ивуарийцев, Синго зряче покатил мяч ближе к радиусу штрафной, откуда Амад Диалло низом пробил в угол ворот.

Сборная Кот-д'Ивуара с 3 очками заняла второе место в группе Е, в которой лидирует Германия (3 очка). У Эквадора и Гаити пока по 0 баллов.

Во втором туре ивуарийцы 20 июня сыграют с Германией. Эквадор 21 июня встретится с командой Гаити.