Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах сборной Японии на ЧМ-2026.

Сборная Японии globallookpress.com

«Японцы — это на самом деле "тёмная лошадка", они должны пройти далеко при своей организации игры. Почему тёмная? Мы уже в Катаре увидели, что они могут. Чтобы было понятно, они в товарищеской игре обыграли Англию, причём показали хорошую игру. Поэтому для меня игра Японии ни в коем случае не сюрприз. Это команда, которая, наверное, точно выйдет из группы и будет бороться за выход в 1/8 финала. Дальше будет тяжеловато.

Но то, что эта команда имеет баланс в атаке и в обороне, мы вчера увидели. Хотя мне всё‑таки показалось, что голландцы больше владели мячом. Голландцы здорово расставлялись по своей излюбленной схеме 4–3–3. Они знали, что делать на поле. А японцы — это дисциплина, хорошие выбегания в атаку. И мы видели последний гол со стандарта», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Японии стартовала на ЧМ-2026 с ничьей в поединке с Нидерландами (2:2).